GM запустила бесплатный ремонт Yukon и Escalade

Компания General Motors запустила инициативу Special Coverage для ряда внедорожников GMC Yukon и Yukon XL, оснащённых трёхлитровым рядным дизелем Duramax. Причина — потенциальная неисправность свечи накаливания, которая может вызывать появление индикатора Check Engine на приборной панели. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Программа, описанная в бюллетене N262552620, охватывает некоторые полновесные внедорожники 2021 модельного года с двигателем 3.0 Duramax. Среди затронутых моделей — Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Tahoe и Suburban, а также GMC Yukon и Yukon XL. Впрочем, чтобы уточнить, попадает ли конкретный автомобиль под акцию, необходимо проверить его VIN в системе GM, поскольку не каждый дизельный SUV автоматически участвует.

Суть проблемы сводится к возможному выходу из строя свечи накаливания второго цилиндра. В такой ситуации могут регистрироваться коды ошибок P0672, P1339 или P06C6. Дилер обязан сначала провести диагностику и только при подтверждении неисправности заменить свечу №2 бесплатно для автовладельца. В бюллетене указаны номера деталей: свеча накаливания — 24000504 и прокладка дроссельного узла — 55490568.

Покрытие действует 15 лет или 150 тысяч миль (примерно 241 тысячу километров) с момента первой регистрации автомобиля, и оно сохраняется при смене владельца. Тем, кто ранее самостоятельно оплатил ремонт по этой проблеме, может быть предоставлена компенсация, если случай подпадает под условия программы. Заявки на возмещение принимаются до 31 мая 2027 года.