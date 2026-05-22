Шведский Volvo столкнулся с угрозой коллективного иска

Шведский Volvo столкнулся с двумя очередными случаями воспламенения тяговых аккумуляторов на компактном электрокроссовере EX30. Эти инциденты подтолкнули тайское Управление по защите прав потребителей запустить процедуру подготовки коллективного гражданского иска. Давление на производителя, который уже проводит глобальную отзывную кампанию модели, продолжает расти, пишет Reuters.

Надзорный орган Таиланда настаивает на возврате денежных средств с начисленными процентами для 45 заявителей. Иск нацелен исключительно на гражданско-правовую защиту, а не на уголовное преследование. В Volvo Cars возможность подачи иска не комментируют.

Еще в феврале 2026 года Volvo объявила о намерении отозвать по всему миру более 40 тысяч машин EX30 для замены аккумуляторных модулей. Причиной был назван производственный дефект, способный привести к перегреву батарей и возможному пожару. Обострение ситуации связано еще и с растущим недовольством клиентов сроками поставок запасных частей. Владельцам в более чем десяти странах — среди них Бразилия, Австралия, Великобритания и Таиланд — рекомендовали в качестве временной меры ограничивать уровень заряда 70 процентами. В тайском ведомстве посчитали такой шаг недостаточным.

Представитель Volvo Cars объяснил часть задержек конфликтом в Иране. Он добавил, что инциденты остаются единичными: возгорания зафиксированы «менее чем» в 0,1 процента подпадающих под отзыв машин, а общее количество отзываемых автомобилей сократилось с 40 323 до 37 802 единиц.

Тайское подразделение Volvo после последнего возгорания объявило о старте сервисных работ 23 мая и попросило владельцев продолжать придерживаться ограничения зарядки до завершения замены. Сроки при этом разнятся в зависимости от рынка. Так, клиенту в Новой Зеландии сообщили, что замена модулей начнется не ранее третьего квартала 2026 года.

Ранее Hyundai, прекративший официальные поставки в Россию, объявил отзывную кампанию. Она затрагивает 54 337 Elantra Hybrid 2024–2026 годов выпуска. Причиной отзыва стал риск возгорания, вызванный перегревом блока управления гибридной силовой установки.