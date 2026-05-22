С сиденьями в багажнике: на продажу выставлен редкий вариант ВАЗ-2113
В продаже появился грузопассажирский «Челнок» на базе ВАЗ-2113. В Москве продаётся редкая модификация фургона ВАЗ-1706 «Челнок». Такие машины мелкими сериями делало Опытно-промышленное производство АвтоВАЗа, а также несколько сторонних фирм. У большинства экземпляров кабина отгорожена жёсткой перегородкой, но эта машина имеет однообъёмный салон со вторым рядом сидений.
За автомобиль 2003 года владелец планирует выручить 290 тыс. рублей, отмечая, что фургон прошёл процедуру полной рестоврации. Также уточняется, что задний диван является элементом заводского оснащения, а потому совершенно легален.
Автомобиль укомплектован 1,5-литровым впрысковым двигателем мощностью 69 л.с. Заявленный пробег после капитального ремонта мотора составляет 50 тыс. км.
ВАЗ-1706 «Челнок» изначально базировался на шасси ВАЗ-2108, но последние эксземпляры имели оперение кузова и переднюю панель от более современного ВАЗ-2113.
Главная особенность модели — в стеклопластиковом колпаке, накрывающем заднюю часть. Также авторы проекта предусмотрели оригинальную конструкцию остеклённой задней двери.