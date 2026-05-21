Nissan запустил в продажу миникемпер стоимостью миллион рублей

Nissan представил линейку обновленный кеи-кар Clipper Van, созданный на базе Suzuki. Главным новшеством заявлен пакет доработок под названием Multi Rack, при заказе которого покупатель получает набор оборудования, превращающий автомобиль длиной 3,4 метра в кемпер. О появлении новинки сообщает Carscoops.

В пакет Multi Rack включены износостойкое покрытие пола, усиленные боковины кузова, а также складной каркас и съемный матрас, позволяющие организовать двухместное спальное место.

Трехцилиндровый двигатель Suzuki объемом 658 куб. см. в атмосферном варианте развивает 48 л.с., а в турбированном — 63 л.с. Оба двигателя могут комплектоваться задним или подключаемым полным приводом. Для более мощного варианта доступен вариатор, а для базовой версии также предлагается механическая коробка передач.

Базовая стоимость компактвэна составляет 1,5 млн иен (650 тыс. рублей), а с набором Multi Rack — 2,2 млн иен (980 тыс. рублей).

