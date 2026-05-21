Популярный японский кроссовер обновился и получил китайские технологии

Обновленный Honda Breeze 2026 года дебютировал в Китае.

В Китае официально стартовали продажи рестайлинговой версии кроссовера Honda Breeze 2026 модельного года. Автомобиль, по сути, является близнецом модели CR-V, но адаптированным специально для местного рынка. Производитель серьезно пересмотрел дизайн и дополнил список оснащения.

Снаружи новинку легко отличить по переработанной решетке радиатора и видоизмененным бамперам. Корма тоже преобразилась: там появились более крупные патрубки выхлопной системы, а некоторые версии и вовсе щеголяют хромированными накладками. Габариты незначительно подросли в длину.

Под капотом серьезных сюрпризов не случилось. Базовым остается 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором.

Привод – передний или полный. Для тех, кто хочет экономить, предусмотрена гибридная модификация e:PHEV: она способна проезжать на электротяге до 70 километров без подзарядки от розетки.

Теперь о главном – о ценах. Стоимость Honda Breeze 2026 года варьируется от 185 900 до 264 900 юаней. Если перевести в рубли по текущему курсу, выходит от 2,2 до 3,2 миллиона. Правда, стоит оговориться: официально в Россию эта модель не поставляется, и покупать ее придется через схемы параллельного импорта.