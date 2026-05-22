Ram возрождает «уличный» пикап Rumble Bee с V8

Старая поговорка «мышцы тяжелее жира» скоро снова станет особенно актуальной благодаря главе Ram Тиму Кунискису и его команде, помешанной на адреналине. После нескольких непростых лет бренд решил вернуться к старой школе и представил сразу три новых пикапа с V8 под возрождённым именем Ram Rumble Bee 2027 года.

Новый спортивный пикап Ram будет доступен в трёх версиях. Базовая модель оснащается 5,7-литровым Hemi V8 мощностью 395 л.с. Далее идёт Rumble Bee 392 с атмосферным 6,4-литровым V8 на 470 л.с. А вершиной линейки стал Ram SRT Rumble Bee с компрессорным 6,2-литровым Hellcat V8, развивающим 777 л.с.

Важная деталь — все версии впервые получили сочетание укороченной кабины Quad Cab и короткого кузова, благодаря чему колёсная база стала более чем на 30 см короче обычного Ram 1500.

Кунискис прекрасно понимает, что сама идея не нова. Более того, он первым признал, что подобные машины уже существовали примерно 20 лет назад — во времена Ford F-150 Lightning, прошлого Ram Rumble Bee, Chevrolet Silverado SS и легендарного Ram SRT-10 с мотором Viper. Правда, он также признаёт, что тогда концепция не слишком выстрелила.

Особенно это касается Ram SRT-10. Несмотря на всю его безумную харизму и 505-сильный V10, пикап оказался не слишком хорош именно как пикап. Короткая версия с механикой имела слабую буксировочную способность, а более практичный Quad Cab с автоматом мог тянуть около 3 400 кг — достойно по меркам начала 2000-х, но всё же компромиссно.

Теперь Ram утверждает, что никаких компромиссов больше нет. Коробка передач только одна — восьмиступенчатый автомат. Покупателю остаётся лишь выбрать двигатель. Идея проста: можно прицепить лодку весом почти 3 900 кг, доехать до озера, а вечером отправиться на дрэг-стрип и показать быстрое время на четверти мили без замены колёс.

В Ram фактически заново формируют понятие масл-трак. Формула следующая: взять стандартный полноразмерный пикап, укоротить его примерно на 33 см, установить V8 — и получить максимально агрессивную модель.

Базовый Rumble Bee оснащён классическим 5,7-литровым Hemi V8 с 395 л.с. и 556 Нм крутящего момента. Полный привод входит в стандартное оснащение, но раздатка здесь одноступенчатая — без понижающей передачи. Передаточное число главной пары составляет 3.92:1. Все версии получили режим заднего привода для эффектных дымных бернаутов и лаунч-контроль для максимально быстрого старта.

У базового варианта и версии 392 используется пружинная подвеска, но она отличается от стандартного Ram 1500 из-за укороченной рамы. Полноценная пневмоподвеска штатно устанавливается только на SRT, хотя для версии 392 её можно заказать опционально.

Средняя версия Rumble Bee 392 получила тот самый атмосферный 6,4-литровый V8 на 470 л.с. и 617 Нм. Несмотря на внушительный двигатель, пикап всё равно весит около 2 720 кг. На первый взгляд кажется, что это просто более мощная модификация, но именно 392 впервые открывает доступ к пакету Track Pack.

Track Pack добавляет пневмоподвеску, которая может опускать автомобиль ещё ниже ради лучшей управляемости и одновременно делать езду комфортнее в обычном режиме. Также появляются дополнительные режимы движения, включая Track и ограниченный по мощности Valet Mode. Благодаря новым шинам и настройкам подвески автомобиль способен развивать боковое ускорение до 0,89 g. Для сравнения, прежний Ram TRX показывал около 0,7 g.

Также пакет включает огромные передние тормозные диски диаметром 409 мм. В Ram шутят, что они размером с сомбреро.

Главная звезда линейки — конечно же SRT с двигателем Hellcat. Здесь используется тот же 6,2-литровый компрессорный V8 на 777 л.с. и 922 Нм, но в отличие от внедорожного TRX этот пикап полностью ориентирован на асфальт. Вместо внедорожных шин здесь установлена дорожная спортивная резина, причём задние колёса стали самыми широкими среди всех моделей Chrysler-Dodge-Jeep-Ram со времён Dodge Viper.

Track Pack здесь уже входит в стандартное оснащение. По данным Ram, SRT проходит четверть мили за 11,6 секунды — примерно на секунду быстрее Cadillac Escalade-V и лишь примерно на полсекунды медленнее Ford Mustang Shelby GT500 прошлого поколения.

Все версии Rumble Bee оснащаются исключительно V8, и вся линейка создавалась с акцентом на максимальную скорость и драйв. Благодаря полноценным спортивным шинам максимальная скорость не ограничена так жёстко, как у многих современных пикапов. Ram рассчитывает, что SRT сможет разогнаться до 274 км/ч.

При этом компания подчёркивает, что это всё ещё полноценные пикапы. Они сохраняют полный привод, возможность буксировки и практичность. Да, кузов короткий, а двухступенчатой раздатки нет, но зимой с хорошими шинами такой Ram всё равно сможет быть настоящим «монстром светофоров» круглый год.

Единственный спорный момент — отсутствие версии с короткой кабиной. Кунискис понимает, что поклонники таких вариантов будут недовольны, но утверждает, что рынок давно изменился. По статистике Ram, около 97% покупателей пикапов сегодня выбирают именно многоместные кабины.