Полноприводный автобус КАвЗ-663 пополнит коллекцию Музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы завершил подготовку уникального экспоната для своей будущей постоянной экспозиции — специализированного полноприводного автобуса КАвЗ-663. Его перекрасили, вернув аутентичный цвет кузова, и перевезли в здание исторического гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27).

«Мы продолжаем готовиться к открытию постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Помимо городского транспорта в его коллекции будут представлены редчайшие образцы спецтехники, в том числе автобус КАвЗ-663, который был разработан для геофизических измерений и сейсмологических станций. Этот экспонат уже занял свое место в пространстве будущего музейного комплекса. По поручению Сергея Собянина мы создаем и пополняем уникальное собрание, исторического транспорта, чтобы сохранить его для будущих поколений», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

История экспоната началась в 1959 году. Тогда на Курганском автобусном заводе стали массово выпускать модели ПАЗ-651А, их производили по документации Павловского автобусного завода. Впоследствии эти машины получили индекс КАвЗ-651А. Конструктивно они представляли собой симбиоз надежного шасси грузового автомобиля ГАЗ-51И и простого кузова капотной компоновки. Этот транспорт стал лицом сельских дорог СССР, оставаясь в производстве до начала 1970-х годов. Однако представленный в коллекции музея КАвЗ-663 гораздо более редкий и специализированный.

Автобус этой модели внешне напоминает массовый «кавзик», однако имеет ряд существенных отличий, продиктованных его особым назначением. Главная особенность модели — использование полноприводного шасси ГАЗ-63Е. Для обеспечения плавности хода и сохранности точного оборудования в условиях бездорожья конструкцию дополнительно оснастили четырьмя гидравлическими амортизаторами. Кузов лишился двух задних оконных проемов с обеих сторон, а от пассажирского салона остались только первые два ряда сидений на семь человек.

За ними располагалось пространство для размещения специализированного оборудования. Такие изменения продиктованы его назначением: КАвЗ-663 проектировался не для перевозки пассажиров, а как геофизический грузопассажирский фургон. Он был незаменим при проведении сейсморазведочных работ, исследовании буровых скважин и в качестве станции подготовки снарядов для взрывных работ в труднодоступной местности. Процесс создания этой машины был сложным и межрегиональным: на полноприводных шасси из Горького в Кургане строили кузов, а окончательное дооборудование научными приборами и сложными измерительными станциями происходило на специализированных предприятиях в Москве и Мытищах.

«В нашей коллекции КАвЗ-663 занимает особое место. Если обычные автобусы капотной конструкции были привычным явлением на проселочных дорогах, то полноприводные геофизические фургоны — это штучный товар, сохранившийся до наших дней в единичных экземплярах. Мы поддерживаем его в том виде, в котором он уходил с завода под последующий монтаж оборудования, чтобы показать посетителям многогранность применения грузового шасси в советской промышленности», — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В начале 1960-х годов на аналогичном полноприводном шасси в Кургане также строили автолавки, доставлявшие товары в самые отдаленные села, где отсутствовало дорожное покрытие. Однако именно геофизическая модификация 663 считается наиболее технологически сложной.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет столицей? В его фондах находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, а также вело- и мототехника. Экспонаты коллекции можно увидеть в рамках выставочных проектов и на объектах транспортной инфраструктуры города.

