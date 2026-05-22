Mercedes-Benz показала электромобиль для полиции

На выставке GPEC 2026, проходящей в Лейпциге, концерн Mercedes-Benz продемонстрировал свои новейшие разработки в сегменте специальных автомобилей. Внимание посетителей привлекли несколько моделей, среди которых выделяются машины для экстренных служб и коммунального хозяйства.

Особый интерес вызвал электромобиль на базе VAN.EA, адаптированный для нужд полиции и спасателей. Также был представлен полностью электрический фургон eSprinter с модификацией для перевозки заключённых. Компания продолжает активно внедрять электрические силовые установки в свои специальные транспортные средства, стремясь к снижению выбросов и повышению эффективности.

Среди экспонатов оказался грузовой фургон Sprinter с гибридной силовой установкой, предназначенный для городских служб доставки и технического обслуживания. Ещё одной новинкой стала модель Unimog, оснащённая современными системами управления и повышенной проходимостью. Daimler Truck также показал прототип автобуса для перевозки людей с ограниченными возможностями. Все представленные машины соответствуют актуальным стандартам безопасности и экологичности, что подчёркивает курс компании на устойчивое развитие.