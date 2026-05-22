Импорт авто с пробегом из Японии сильно вырос

За первые четыре месяца текущего года из Японии в Россию ввезли 72,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 34% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

Лидером автомобильного "секонд-хенда" из Японии пока остается Toyota (23 334 шт). Но Honda её уже почти догнала (22 639 шт). Не исключаю, что по итогам года объем ввоза автомобилей Honda с пробегом будет больше, чем Toyota. На два эти бренда приходится почти две трети импорта.

Следом за лидерами идут Suzuki (6 496 шт) и Mazda (3 952 шт). А закрывает топ-5 немецкий Volkswagen (2 932 шт), которому удалось обойти японские марки Nissan и Mitsubishi.

Лидером в "модельном зачете" остается Honda Freed (6 312 шт).

