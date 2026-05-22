В России предложили создать отдельный правовой режим для частных таксистов

В России предложили ввести новый правовой режим для частных водителей такси, которые работают на личных автомобилях. Инициатива исходит от "Объединения самозанятых России" (ОСР). Представители организации считают, что такой шаг будет полезен государству, пассажирам и рынку, сообщают "Известия".

© Российская Газета

ОСР предлагает использовать модель регулируемого паратранзита, которая будет промежуточной между общественным транспортом и профессиональным такси. Водители будут иметь отдельный правовой статус и регистрироваться как самозанятые. Они смогут работать только через цифровую платформу на своем автомобиле, проходить ежегодную диспансеризацию вместо ежедневных осмотров и не будут использовать цветомаркировку. При этом они не смогут пользоваться преимуществами профессиональных извозчиков, такими как движение по выделенным полосам или бесплатные стоянки.

В ОСР подчеркнули, что паратранзит не заменяет такси в привычном формате, а закрывает промежуточный спрос между общественным транспортом и услугами по аренде транспорта.

В своем исследовании представители организации ссылаются на опыт других стран, в частности Узбекистана, где 457 тысяч водителей работают через агрегатор, и только 6,5% из них заняты на постоянной основе.

Отмечается, что для начала работы водителю в нашей стране необходимо около 7 тысяч рублей на технические и медицинские осмотры (в Узбекистане - около 4 тысяч рублей в год). С июля 2025 года агрегаторы будут выступать налоговыми агентами таких водителей, а платформы будут интегрированы с информационными системами налоговой службы и Минтранса, подчеркнули в организации.

Ранее "РГ" рассказывала о том, может ли новая "Волга" войти в перечень такси.