На Mazda подали в суд за "обжигающие" сиденья

В отношении компании Mazda подан в США судебный иск, касающейся неисправности системы подогрева сидений сразу в нескольких моделях японского бренда. Пострадавшие от перегрева истцы требуют многомиллионной компенсации.

В уже очередном коллективном судебном иске фигурируют пять автомобилей Mazda моделей 6, CX-9, CX-30 и CX-50. Утверждается, что подогрев сидений в них стал причиной ожогов водителя и пассажиров, а также задымления и повреждения одежды.

Как сообщает Carscoops, некоторые истцы утверждают, что сиденья в их Mazda нагрелись до такой степени, что находившиеся в салоне получили ожоги. В одной из жалоб говорится, что переднее пассажирское сиденье прожгло куртку одного из пассажиров.

К иску присоединилось на сегодня пять истцов. Один из них - Мика Прохаска - купил Mazda CX-9 2017 года выпуска в 2018 году. Он утверждает, что в 2025 году подушка переднего пассажирского сиденья нагрелась настолько, что опалила оставленную на ней куртку, а в самом сиденье выгорела дыра.

Другой истец -житель Калифорнии Патрик Сандовал - рассказал, что получил ожоги ног и ягодиц, также вызванные перегревом сидений в его Mazda. Серьезность повреждений, по его словам, связана с тем, что он якобы страдает нейропатией, ограничивающей чувствительность в нижних конечностях. В иске также утверждается, что сильно нагретое сиденье "усугубило ранее полученную травму позвоночника", которую получил Сандовал.

В иске фигурирует также некий Рассел Дж. Куинн. По его словам, спустя девять лет после покупки Mazda CX-9 2016 года выпуска он заметил дым, поднимающийся из подогреваемого пассажирского сиденья. В результате дилер взял с него 650 долларов и просто отключил систему подогрева сидений.

Как уточняется, исковое заявление касается моделей CX-9 2016-2017 годов, Mazda 6 2018 года, CX-30 2024 года, CX-50 2023 года и CX-5 2023 года. Ремонту теперь подлежат до 301 549 автомобилей этих моделей. На основании оценок стоимости ремонта этих автомобилей в иске утверждается, что Mazda может быть обязана выплатить по искам более 6,7 млн долларов.

В иске также содержится заключение о том, что Mazda якобы давно знала о проблемах с подогревом сидений, но не предупредила владельцев об опасностях. Отметим, что это не первый подобный иск, поданный против Mazda в США. В сентябре 2024 года владелица Mazda 6 2018 года выпуска подала в суд на японского автопроизводителя, утверждая, что получила серьезные ожоги и шрамы из-за неисправного подогрева сидений.