В Белоруссии компании смогут купить Lixiang L6 за 3,2 млн рублей

Вычет за 20 секунд: как белорусский НДС удешевляет авто для компаний.

С 2026 года в Беларуси начал действовать механизм, который способен изменить расклад на рынке корпоративных авто. Власти республики разрешили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возвращать уплаченный налог на добавленную стоимость.

Ставка стандартная — 20 процентов от цены автомобиля. При покупке дорогой машины эта сумма выливается в серьёзную экономию, способную покрыть расходы на страховку или дополнительное оборудование.

Лучше всего логику нововведения видно на конкретном расчёте. Возьмём гибридный кроссовер Li Auto L6 Pro. С учётом действующих акций дилер просит за него 149 тысяч белорусских рублей. Это примерно 3,9 миллиона в пересчёте на российскую валюту. Однако если машину оформляет на себя компания или ИП, цена падает: после вычета НДС остаётся 124 тысячи местных рублей — то есть около 3,2 миллиона российских.

Разница в 700 тысяч рублей — серьёзный стимул для предпринимателей обновлять парк именно через официальные каналы и именно сейчас. Правда, механизм не лишён бюрократических тонкостей: процедура возврата требует подтверждения целевого использования автомобиля и правильного оформления всех первичных документов. Однако для тех, кто готов разобраться в деталях, открывается окно возможностей. На фоне подорожания автокредитов в соседних странах белорусская схема выглядит всё более привлекательной для бизнеса любого масштаба.

