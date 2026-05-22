Changan раскрыл оснащение нового лифтбека Uni-V для России

Компания Changan раскрыла информацию об особенностях дизайна и оснащения единственной, но при этом максимально насыщенной комплектации Sport модернизированного лифтбека Uni-V.

Пятидверная новинка Changan выделяется солидными габаритами 4740×1838×1430 мм, купеобразным силуэтом, узкой светодиодной оптикой и активным задним спойлером, который автоматически поднимается на высоких скоростях.

С бензинового 2-литрового турбомотора модели снято 235 л.с. и 390 Нм, он сочетается с 8-диапазонным "автоматом" Aisin. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 6,3 секунды. Максимальная скорость - 215 км/ч.

Предусмотрен режим Super Race, при выборе которого водитель может вывести на экран телеметрию и замер времени разгона. Регулируемая заслонка выхлопной системы добавляет басовитый звук, а раздвоенные патрубки и спортобвес работают на имидж.

Благодаря доработанной аэродинамике коэффициент сопротивления воздуха снижен с 0,34 до 0,27 Cx. При этом ряд ключевых параметров сохранен. Клиренс - 152 мм.

Объем багажного отделения составляет 465 л и увеличивается до 1000 л при сложенных сиденьях второго ряда. Длина погрузочного пространства достигает 1,8 м, а большой проем для погрузки и электропривод крышки багажника обеспечивают удобство.

Еще одно конкурентное преимущество - система динамического управления вектором тяги (DTV) и распорка передних стоек, повышающая повышают устойчивость и улучшающая управляемость в поворотах.

В безальтернативную на сегодня комплектацию Sport входят панорамная крыша, 18-дюймовые колесные диски, светодиодная адаптивная оптика, селектор режимов на руле, подрулевые лепестки, черный потолок, электрорегулировка водительского кресла в 6 направлениях и поясничная поддержка, электрорегулировка пассажирского кресла в 4 направлениях, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений, пакет "теплых опций", цифровая "приборка" на 10 дюймолв и тачскрин медиасистемы на 14,6 дюйма.

Кроме того, штатная аудиосистема снабжена 10 динамиками, есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка на 50 Вт, голосовое управление, онлайн-обновления, сервисы "Яндекс", адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, ассистент движения в пробке, система автоматического экстренного торможения, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, задние датчики парковки, электропривод крышки багажника, бесключевой доступ, 6 подушек безопасности с датчиками от Bosch, шумоизоляционное остекление и многое другое.

Uni-V Sport масштабно адаптирован для российских условий и имеет полную оцинковку (включая крышу), а в подполье багажника - полноразмерное запасное колесо.

Дорестайлинговые Changan Uni-V все еще предлагают в России в четырех комплектациях - "Стандарт", "Люкс", "Комфорт" и "Техно". Стоимость таких машин начинается от 3 189 900 рублей. Цены на усовершенствованный Changan Uni-V в единственном исполнении Sport будут сообщены дополнительно.