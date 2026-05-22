КамАЗ показал беспилотный тягач и электрогрузовик «Челнок»

На выставке TransportFest 2026 компания «КамАЗ» представила широкой публике несколько перспективных новинок. Среди них выделяются беспилотный магистральный тягач третьего поколения и малый полностью электрический грузовик «Челнок». Производитель также продемонстрировал обновлённую версию водоробусной платформы. Премьеры вызвали большой интерес у посетителей и экспертов отрасли. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Беспилотный тягач, работающий на сжатом природном газе, создан для междугородних перевозок. Он оснащён системами автопилота, которые позволяют двигаться без участия водителя на магистралях. Электрогрузовик «Челнок» позиционируется как компактный городской развозной автомобиль с нулевым уровнем вредных выбросов. КамАЗ также показал модернизированный образец водоробуса, который использует водородные топливные элементы. Все модели проходили дорожные испытания и находятся на разных стадиях подготовки к серийному выпуску.