Daihatsu Copen GR Sport выступит в WRC с 660-кубовым мотором KF

Кей-кар Daihatsu Copen GR Sport заявлен на участие в японском этапе чемпионата мира по ралли 2026 года. Двухместный спорткар, который вернулся к своему оригинальному формату с 660-кубовым двигателем, выступит в категории JR3 под управлением команды D-SPORT Racing Team. За руль сядет Тайсукэ Айхара, а его штурманом станет Адзуми Уэхара — экипаж будет выступать под 42-м номером.

© Daihatsu

Отметим, что команда с 2022 года ежегодно заявляет автомобили на это ралли, и грядущий старт станет для неё уже пятым подряд. Однако ключевое отличие — силовой агрегат. Ранее на машине использовался 1,0-литровый мотор KR, работающий на синтетическом топливе FIA, но сейчас принято решение вернуться к истокам. 660-кубовый двигатель KF также адаптирован под экологичное горючее той же спецификации. Такой шаг символизирует дань уважения традициям модели, ведь 2026 год станет последним в истории выпуска Copen. Производитель стремится напомнить, что лёгкий открытый автомобиль способен дарить удовольствие от вождения без избыточной мощи.

Участие в ралли также подчёркивает философию бренда: в автоспорте важен не только потенциал двигателя, но и масса, управляемость, надёжность и стойкость к нагрузкам. В 2025 году команда успешно финишировала на этом этапе, несмотря на технические вызовы, и теперь перед ней стоит новая задача — продемонстрировать возможности компактного автомобиля в его родном классе. Для Daihatsu и партнёров проект стал частью стратегии по созданию «автомобилей лучшего качества» через гонки. Таким образом, маленькая машина получает шанс заявить о себе на серьёзном уровне.