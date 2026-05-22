Tesla Cybertruck превратили в настоящий внедорожник с броней

Пикап Tesla Cybertruck, ранее представивший свою необычную внешность как серийную модель, теперь обзавёлся рядом серьёзных доработок, которые превращают его в настоящий внедорожный вездеход. Речь идёт о специализированном экспедиционном оснащении, которое включает усиленную броню, новую подвеску и колёсные диски с агрессивными шинами. Как отмечают специалисты, такой тюнинг может использоваться как для дальних путешествий, так и для экстремальных условий эксплуатации. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Известно, что на автомобиль установили защитные элементы кузова, способные выдерживать механическое воздействие, а также дополнительные светодиодные фары для езды в тёмное время суток. Конструкция получила увеличенный дорожный просвет и усиленную раму, что должно повысить проходимость на сложных трассах.

Новые колёсные диски, выполненные с характерным для Cybertruck минималистичным дизайном, укомплектованы специальными внедорожными шинами. Судя по фотографиям, пикап также оснастили дополнительными багажными системами и усиленными буксировочными устройствами.