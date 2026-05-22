В России хотят избавиться от перекрестков одного типа

В РФ на дорогах избавятся от перекрёстков одного типа. Согласно принятой кабмином стратегии повышения безопасности дорожного движения, на территории России начнут активно работать над созданием и обновлением дорожной инфраструктуры. В частности, планируется сократить количество опасных железнодорожных переездов, для чего будут строить путепроводы.

Согласно документу, в период с 2026 по 2030 год будет построено 13 путепроводов на пересечениях автодорог и железнодорожных путей, до 2036 — ещё шесть сооружений.

«Кроме того, в 2027 году Минтранс должен разработать проект федерального закона, согласно которому пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог I–III категорий должно быть исключительно разноуровневым. Это предполагает строительство новых тоннелей или надземных эстакад», — отмечено в стратегии.

Помимо этого, власти намерены значительно сократить количество встречных аварий, для сего с 2026 по 2028 год во время плановой реконструкции и расширения трасс с двух до четырёх полос планируется установить на участках разделительные отбойники. Всего же до 2030 года ими будет оснащено около 250 км магистралей.