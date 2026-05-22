Hyundai i20 вновь заметили на тестах перед скорой премьерой

Hyundai планирует изменить свою стратегию на европейском рынке, сместив фокус с модели i10 на более крупный хэтчбек i20, который должен стать новой начальной точкой входа в бренд. По информации производителя, это решение связано с изменениями в потребительских предпочтениях и ужесточением экологических норм. Ожидается, что i20 предложит больше пространства и современные технологии за сопоставимую цену. Об этом сообщает издание Speedme.ru.

© соцсети

Таким образом, i10, долгое время бывшая самой доступной моделью компании, уступит место i20, которая теперь будет играть роль «входного билета» во всю линейку Hyundai. Представители компании отмечают, что такой шаг позволит не только соответствовать новым стандартам выбросов, но и удовлетворить растущий спрос на более практичные автомобили.

Смена приоритетов может повлиять и на ценовую политику: хотя i10 останется в продаже, основное внимание будет уделено модернизации i20 и расширению её модификаций, включая гибридные версии. Покупателям, которые раньше рассматривали i10, теперь предложат более безопасный и оснащённый автомобиль за немного большую сумму.