Lexus готовит обновления кроссовера RX

Компания Lexus планирует внести точечные обновления в свой самый продаваемый кроссовер RX. Ожидается, что рестайлинговая версия модели появится в 2026 году. Автомобиль получит изменения в дизайне экстерьера и интерьера, а также обновлённые мультимедийные системы.

По имеющейся информации, речь идёт не о полноценной смене поколения, а о плановом фейслифтинге. Инженеры намерены доработать ходовую часть и силовые агрегаты. Гибридные версии, скорее всего, останутся в гамме, но их эффективность может быть повышена. Также станут доступны новые варианты отделки салона и расширенный список опций.

Точные технические подробности пока не раскрываются, но шпионские снимки уже зафиксировали закамуфлированные прототипы на дорогах. В компании стремятся укрепить позиции модели в сегменте премиум-кроссоверов, где конкуренция очень высока. Премьера обновлённого Lexus RX ожидается в ближайшие год-два.