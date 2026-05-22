Lexus ES первым из японцев получил фары с 16 тысячами микросветодиодов

Седан Lexus ES стал первым японским серийным автомобилем, оснащённым адаптивными фарами Koito с технологией ADB. В отличие от простого переключения между ближним и дальним светом, новая оптика управляет световым пучком по зонам, словно регулируя яркость на экране. Система использует 16 тысяч микросветодиодов, которые затемняют определённые участки, чтобы не слепить встречных водителей, пешеходов или попутные машины. Электроника анализирует данные с камер и датчиков, автоматически корректируя лучи — водитель сохраняет широкий обзор, оставаясь незаметным для других участников движения. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Наибольший эффект технология ADS даёт в ночное время или на малоосвещённых трассах. Обычный дальний свет требует постоянного отключения, но умные фары самостоятельно поддерживают освещение свободных зон. Благодаря этому автомобиль позволяет раньше заметить обочину, дорожную разметку, повороты или пешехода у проезжей части. Помимо функциональности, у оптики есть имиджевая составляющая: при запуске Lexus ES демонстрирует анимацию, превращая фары в элемент пользовательского опыта.

За этой «красивостью» скрывается серьёзная цель — превратить оптику в систему активной безопасности, а не просто в дорогую деталь. Для Lexus, ценящего тишину, комфорт и надёжность, это особенно важно. Именно фары зачастую определяют спокойствие водителя во время ночных поездок.