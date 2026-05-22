Доля Китая на европейском рынке электромобилей резко выросла

В апреле 2026 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке электромобилей впервые превысила 15 процентов. Об этом сообщило Bloomberg.

© Lenta.ru

Продажи машин BYD и Chery в прошлом месяце выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 38 281 штуку.

Агентство отметило, что «китайцы» активно завоевывают европейский рынок, привлекая покупателей, ориентирующихся на цену, в то время как местные производители испытывают трудности с предложением доступных электромобилей и конкуренцией в технологическом плане.

Помимо электромобилей, китайские автопроизводители продолжают демонстрировать высокие результаты в сегменте подключаемых гибридов, на долю которых в апреле пришлось почти 29 процентов продаж.

Чтобы укрепить свои позиции в Европе и избежать пошлин на импорт электромобилей, китайские производители стремятся нарастить объемы производства в регионе. Некоторые, как, например, BYD, строят собственные заводы в Европейском союзе.

При этом введение Евросоюзом пошлин на импорт китайских электромобилей мало повлияло на ситуацию.

По данным CNBC, в апреле 2026 года китайский производитель электрокаров BYD поставил 314 тысяч легковых автомобилей или на 15,7 процента меньше, чем год назад.