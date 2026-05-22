Alfa Romeo готовит эксклюзивную модель за миллион долларов вместе с Maserati

Итальянский автоконцерн Alfa Romeo анонсировал скорый выпуск эксклюзивной модели, создаваемой совместно с Maserati в рамках проекта Bottega Fuoriserie. Этот проект нацелен на выпуск лимитированных автомобилей ручной сборки для самых состоятельных клиентов. По замыслу материнской компании Stellantis, новые машины должны быть сродни легендарным Alfa Romeo 33 Stradale и Maserati MCXtrema: максимальная эмоциональность, итальянское производство и цена, вероятно, превышающая миллион долларов. Точные детали пока держатся в секрете, однако итальянские инсайдеры связывают разработку с современной версией Spider Duetto на базе Maserati MC20 Cielo.

Параллельно Alfa Romeo готовит к выпуску новый компактный кроссовер, который не заменит существующую модель Tonale, а дополнит её. Этот шаг более прагматичен: Stellantis нуждается в росте продаж, а кроссоверы лучше всего помогают укрепить финансовые показатели бренда. В то же время обновление моделей Giulia и Stelvio откладывается: изначально их планировали создавать как электромобили, но Alfa Romeo отказалась от полного перехода на электротягу к 2027 году. Теперь инженеры перерабатывают проекты под бензиновые двигатели, что требует значительного времени.

Для поклонников марки ситуация двойственная: с одной стороны, анонс редкой спецверсии радует, но с другой — основные модели устаревают. Alfa Romeo вновь делает ставку на эмоции, и теперь ей предстоит не потерять покупателей, пока эти эмоции доберутся до автосалонов.