В рамках LEGO Speed Champions выпустили BMW M3 первого поколения

Легендарная модель BMW M3 первого поколения обрела новую жизнь в конструкторе LEGO. Производитель игрушек выпустил набор Technic с культовым автомобилем, который позволяет поклонникам собрать детализированную версию спортивной машины. Новинка включает множество подвижных элементов, реалистичный двигатель и подвеску, что делает процесс сборки увлекательным для фанатов автоконструкторов. Сообщает tarantas.news.

Набор воспроизводит характерный дизайн BMW M3 E30 с узнаваемой решеткой радиатора и спортивными обводами кузова. В комплект входят более 1400 деталей, а также инструкции для сборки двухвариантных моделей. Кроме стандартной версии, можно собрать модификацию с элементами тюнинга, включая другое оформление кузова и колес. Особое внимание уделено двигателю — он выполнен в виде рядной «четверки», как на оригинальном автомобиле.

Новинка ориентирована на взрослых коллекционеров и детей старше 10 лет. В LEGO отмечают, что набор позволяет не только собрать модель, но и изучить механику работы настоящего автомобиля. Поклонники бренда BMW уже оценили детализацию и точность воспроизведения культовой машины, которая давно стала объектом желания многих автоэнтузиастов.