Tesla отзовет почти 15 тысяч внедорожников из-за проблем с наклейками

Компания Tesla отзовет с американского рынка 14 575 внедорожников Model Y. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причиной такого решения стало то, что на эти машины не наклеили сертификационные шильдики с указанием весовых характеристик. Как пояснили чиновники, отсутствие этого элемента может привести к перегрузке автомобилей клиентами, что, в свою очередь, «увеличивает риск аварии».

В начале мая Tesla сообщила о сервисной кампании, которая касается снятого с производства дешевого заднеприводного пикапа Cybertruck. Тогда речь шла о 173 машинах.

До этого Tesla показала один из худших квартальных результатов продаж за последние годы. В I квартале компания поставила по всему миру 358 023 автомобиля, хотя аналитики предсказывали результат в 372 160 машин.