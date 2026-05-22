Частных таксистов захотели вывести из тени

Частных таксистов задумали вывести из тени. В России предложили решение, которое позволит вывести водителей, которые перевозят пассажиров на личных машинах и нигде не зарегистрированы, из серой зоны. Для этого Объединение самозанятых России (ОСР) выступило с инициативой по созданию для таксистов отдельного правового режима, который не будет приравнивать их к профессиональным таксистам, пишут IZ.RU.

© Quto.ru

По мнению авторов инициативы, от нововведений смогут получить пользу как власти, так и пассажиры, рынок и сами перевозчики. Для реализации проекта предложено использовать так называемый паратранзит — то есть отдельный режим между общественным транспортом и профессиональными таксистами.

Предполагается, что водители смогут зарегистрироваться в системе как самозанятые частники, а работать они будут исключительно через цифровую платформу. Вместо ежедневного медицинского осмотра их обяжут проходить ежегодную диспансеризацию, а машины маркировать и вносить в реестр не потребуется.

Однако им нельзя будет ездить по выделенным полосам, парковаться на машиноместах для такси и брать пассажиров «с руки».