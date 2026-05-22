В России начались продажи Renault Duster третьего поколения

Renault Duster долгое время оставался одним из самых популярных кроссоверов на российском рынке. Впервые он появился в нашей стране в 2012 году и продолжал продаваться до 2022 года. За это время модель пережила один рестайлинг и смену поколений.

В 2023 году на ряде рынков кроссовер прошел обновление. Теперь, как удалось выяснить "Российской газете" в ходе изучения классифайдов, машину начали завозить и в нашу страну по параллельному импорту. Так как все представленные на агрегаторах экземпляры оснащены безальтернативным 3-цилиндровым 1,3-литровым турбомотором на 150 л.с., это позволяет завозить иномарку по льготному утильсбору.

Частные лица и крупные дилеры предлагают кроссоверы как из наличия, так и под заказ. Во втором случае цена кажется более гуманной и начинается от 2 680 000 рублей. В то же время на площадке московского автосалона просят 3 849 000 рублей за машину с передним приводом.

Внешне новый Duster значительно отличается от предыдущих поколений. Его рубленые черты придают автомобилю более внедорожный вид.

Чаще всего кроссоверы привозят в нашу страну из Грузии, где Renault представлен официально.

