У Honda Prelude может появиться спортивная версия

В компании не планируют разрабатывать и выпускать «заряженную» модель с прибавкой Type R к названию, однако поклонникам можно надеяться на вариант, подготовленный подразделением HRC.

Японская марка Honda выпускала купе под названием Prelude с 1978 по 2001 годы. Последним для этой двухдверки стало пятое поколение, которое дебютировало в 1996-м, а обновление пережило в 1999 году. Компания через несколько десятилетий приняла решение о возрождении знакомого поклонникам бренда имени: в итоге оно досталось новому трёхдверному хэтчбеку (компания позиционирует его в качестве купе, хотя багажник у него открывается вместе со стеклом). Серийный новый Honda Prelude был представлен в начале осени 2025 года.

Изначально модель была разработана только для гибридной «начинки». Нынешняя трёхдверка предлагается только с установкой e:HEV, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, мощность которого равна 141 л.с., максимальный крутящий момент – 182 Нм. Он работает в тандеме с двумя электромоторами, один из них действует в режиме генератора, второй установлен на передней оси (184 л.с. и 315 Нм). Совокупная отдача этой системы составляет 203 л.с. Модель снабдили системой S+ Shift, которая с помощью подрулевых лепестков имитирует переключение передач.

В конце прошлого года мы сообщали о том, что Honda пока не готова расширить линейку Prelude, но при этом не ставит крест на версиях Type S и Type R. Однако поклонников модели не оставляет эта мысль, так что на очередные вопросы о потенциальном хот-хэтче пришлось отвечать руководителю австралийского подразделения марки Джею Джозефу в ходе интервью изданию CarSales.

По его словам, в Honda решили отказаться от идеи разработки и выпуска «заряженной» версии Prelude с чистым двигателем внутреннего сгорания и работающей с ним в паре механической коробкой передач. По словам топ-менеджера, такой проект обошёлся бы производителю в «сотни миллионов долларов». И вряд ли он смог бы окупиться в перспективе, так как такой автомобиль получился бы нишевым, более дорогим и доступным на ограниченном количестве рынков.

Тем, кто желает купить «более мощную Хонду», в австралийском офисе посоветовали обратить внимание на имеющийся в линейке бренда Civic Type R. Напомним, актуальный хот-хэтч дебютировал в 2022 году, он оснащается 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой, максимальная мощность которой равна 330 л.с., а крутящий момент – 420 Нм. Этот мотор работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач, ещё модели положен самоблокирующийся дифференциал.

Несмотря на то, что Honda Prelude Type R с не электрифицированной «начинкой» и МКП можно не ждать (как минимум, в обозреваемом будущем), у поклонников модели по-прежнему есть надежда на серийный вариант, в основу которого ляжет концепт Prelude HRC. Шоу-кар был представлен в январе 2026 года в рамках Токийского автосалона. Не исключено, что в дальнейшем появится вариант модели с дополнениями от подразделения Honda Racing Corporation (HRC).

Концепт Honda Prelude HRC получил агрессивный обвес, включающий в себя накладки на колёсные арки, пересмотренные передний и задний бамперы, увеличенные боковые юбки, массивный диффузор и большой антикрыло на корме. Ещё этому шоу-кару достались чёрные колёсные диски с эмблемами HRC на ступицах, обутые в спортивные шины, заниженная подвеска и модернизированная тормозная система.