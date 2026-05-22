КамАЗ отменил четырехдневку

Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин отменил режим неполной (четырехдневной) рабочей недели на июнь-июль, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года.

© Российская Газета

"Решение принято в целях рациональной организации производства. Эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа", - говорится в сообщении пресс-службе автопроизводителя.

Производственные планы КамАЗа включают сегодня несколько ключевых направлений, связанных с расширением модельного ряда, модернизацией производства и адаптацией к рыночным условиям.

В частности, в 2026 году КамАЗ планирует выпускать новые модели грузовиков поколения К5 на санкционно устойчивой компонентной базе. О некоторых новинках предприятия можно будет узнать на открывающейся 26 мая в столичном "Крокус Экспо" выставке COMvex 2026.

КамАЗ анонсировал для этого мотор-шоу седельный тягач КамАЗ-65656, магистральный тягач КамАЗ-54901 в топовом исполнении версии Hi-tech, полноприводный шарнирно-сочлененный самосвал "Геркулес-45" и другие новинки.