В Москве продают горбатый Запорожец с двигателем и салоном от Subaru Legacy.

© За рулем

В столице на продажу выставили интересный проект в кузове «горбатого» Запорожца ЗАЗ-965.

В послужившей основой кузов оригинального «пырзика» 1967 года без малого полностью интегрирован японский седан Subaru Legacy из 1990-х. Нашлось место и движку на 150 л.с., и автомату, и салону со спортивными сиденьями. Описание лаконично и не проясняет детально ситуацию с компоновкой агрегатов и конфигураций подвески, но, судя по увеличившейся задней колее, и тут изменения произошли основательные.

Огромные колеса, увеличившаяся задняя колея, потребовавшая кастомных фендеров, спортивные насадки на выхлоп – все это мы видели не раз в других подобных проектах, но жанр живет, и это прекрасно.

ЗАЗ-965 снова в строю – с кузовом цвета «хамелеон», кожаным салоном, электростеклоподъемниками, ксеноновой оптикой и кардинально обновленным (включая тормоза и выхлоп) шасси.

Если у вас есть 2 млн рублей и дача с большой прилегающей территорией (про документы ничего не сообщается), срочно звоните владельцу.