Новый Toyota Yaris может получить бензиновые, гибридные и электрические версии

Следующее поколение Toyota Yaris может дебютировать примерно в 2027–2028 годах, причем модельный ряд будет включать бензиновые, гибридные и полностью электрические версии. Европейский руководитель компании Андреа Карлуччи в беседе с Auto Express отметил, что в рамках стратегии электрификации марка не сможет обойтись без электромобиля Yaris, хотя точные сроки его запуска не раскрываются. Он также подчеркнул, что Toyota придерживается мультиэнергетического подхода, ориентируясь на различные потребности клиентов и рынков. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Для воплощения этих планов новому Yaris потребуется универсальная платформа, совместимая с двигателями внутреннего сгорания, гибридными системами и чисто электрической силовой установкой. Предполагается, что запас хода электромобиля составит порядка 400 км. Среди его возможных конкурентов — Renault 5, Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval.

Гибридная версия Yaris останется ключевой в гамме. Текущее поколение расходует от 3,8 л топлива на 100 км по циклу WLTP, и от преемника ожидают как минимум такой же экономичности. Что касается экстерьера, ожидается, что дизайн станет более агрессивным: появятся выразительные фары, короткие свесы, нижний воздухозаборник, а также новые цветовые решения и варианты колесных дисков.