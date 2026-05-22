Начались продажи бюджетного Subaru Forester от 1,7 млн рублей

Subaru представила обновленный Forester для внутреннего рынка. В продажу поступили новые комплектации Touring и Touring EX. Базовая версия оценивается в 3 850 000 иен (около 1,7 млн рублей), а Touring EX - 3 993 000 иен (примерно 1,8 млн рублей).

© Российская Газета

Forester оснащается 1,8-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Он работает в паре с вариатором и имеет полный привод.

Кроссовер получил накладки из черного пластика на бамперах, 18-дюймовые легкосплавные диски и рейлинги на крышу.

Салон выполнен из ткани, имеется память сидений, кожаный руль, подогрев всех кресел и встроенный модуль для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам.

Главное отличие Touring EX от Touring - система EyeSight X с функциями автономного вождения, позволяющая не держаться за руль на скорости до 50 км/ч.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Японии начались продажи самого маленького Toyota Land Cruiser.