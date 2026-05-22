Wayve, Uber и Waymo готовятся к внедрению беспилотных авто в Великобритании

Власти Великобритании объявили о запуске пилотного проекта по внедрению коммерческих беспилотных пассажирских перевозок на дорогах общего пользования. Приём заявок от операторов, желающих эксплуатировать автономные такси, автобусы и сервисы частного найма, стартовал 22 мая 2026 года. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

© waymo.com

Инициатива стала первой в британском законодательстве, разрешающей коммерческую эксплуатацию автономного транспорта с пассажирами. Ожидается, что первые бронирования поездок появятся позднее в 2026 году. Программу уже поддержали такие компании, как Wayve, Uber и Waymo. Британская Wayve намерена запустить пассажирский сервис с контролем оператора уже в текущем году.

Операторы смогут приступить к работе только после строгой проверки, включающей оценку безопасности, киберзащиты и готовности системы к эксплуатации. Кроме того, потребуется согласование с местными транспортными регуляторами, например с Transport for London. Результаты пилота будут использованы для разработки более широких правил для беспилотного транспорта в стране.

По оценкам британской ассоциации автопроизводителей SMMT, рынок автоматизированных пассажирских сервисов в Великобритании может достичь примерно 3,7 млрд фунтов стерлингов в год к 2040 году. Беспилотные технологии переходят от тестирования к реальным платным поездкам, хотя пока только под контролем регуляторов и в ограниченных условиях.