Кроссовер Chery Tiggo 9 представили на рынке Малайзии

Китайский кроссовер Chery Tiggo 9, представленный в Малайзии, стремительно набирает популярность среди местных автолюбителей. Модель, которая позиционируется как флагманский внедорожник, привлекла внимание своим дизайном и техническими характеристиками.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 261 лошадиная сила и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В салоне предусмотрены три ряда сидений, что делает его вместительным для семьи. Стартовая цена Tiggo 9 в Малайзии составляет около 185 тысяч ринггитов, что делает его конкурентоспособным в своем сегменте.

По данным дилеров, первые поставки уже распроданы, и компания планирует увеличить объемы. Эксперты отмечают, что успех модели в Малайзии связан с растущим спросом на доступные премиальные кроссоверы. Chery делает ставку на сочетание цены и оснащения, чтобы закрепиться на рынке Юго-Восточной Азии.