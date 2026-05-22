BAIC начал продажи обновленного BJ40, похожего на Jeep

В Китае на рынок вышел внедорожник BAIC BJ40 c запасом хода 1300 км. BAIC BJ40 наконец избавился от главного недостатка большинства гибридных внедорожников — слишком маленького тягового аккумулятора. В Китае стартовали продажи BJ40 Long Range с батареей почти на 50 кВт·ч. Теперь запас хода на электричестве у него превышает 250 км, а общий пробег достигает 1300 км — за счет работы бензинового мотора 1.5, выступающего в роли генератора.

Силовая установка состоит из турбомотора 1.5 и двух электродвигателей, суммарная отдача достигает 532 л.с. Снаряженная масса внедорожника в версиии Long Range перевалила за 2,5 тонны. Внешне Long Range не отличается от обычного BJ40, который в том числе представлен на российскогм рынке. Длина автомобиля в зависимости от исполнения составляет 4720−4790 мм, колесная база — 2760 мм, дорожный просвет — 215 мм. Задняя дверь у автомобиля распашная.

В России BJ40 с бензиновым мотором 2.0 на 245 л.с. стоит от 3,79 до 4,5 млн рублей, гибридная версия на нашем рынке официально не представлена. В Китае же за новый BJ40 Long Range просят от 179,8 тыс. юаней до 209,8 тыс. юаней (2,2−2,6 млн рублей).

