История Bugatti EB110 оживет в новом документальном фильме

Культовый суперкар Bugatti EB110 снова появится на экранах — на этот раз в новом фильме, где будут использованы редкие кадры, снятые на трассе Кампогальяно. Любители спортивных автомобилей смогут увидеть легендарную модель в действии благодаря уникальным съемкам. Об этом сообщает портал tarantas.news.

© Bugatti

Эксклюзивные видеоматериалы демонстрируют не только динамические характеристики EB110, но и подчеркивают его историческую ценность. Команда создателей фильма отметила, что включение этих кадров стало возможным благодаря сотрудничеству с коллекционерами. В результате зрители увидят автомобиль на знаменитой итальянской трассе, где проходили его первые тесты.

Напомним, что Bugatti EB110 выпускался в 1990-х годах и считался одним из быстрейших автомобилей своего времени. Его возвращение в кино подогревает интерес к возрождению марки. Новая кинолента обещает порадовать как поклонников классических суперкаров, так и широкую аудиторию.