Changan начал выпуск кроссовера Uni-T в Бразилии

Китайский автопроизводитель Changan начал выпуск своего кроссовера Uni-T на заводе в Бразилии, что стало очередным шагом в укреплении позиций компании на южноамериканском рынке. Модель, уже завоевавшая популярность в КНР, будет собираться на предприятии в городе Камасари, штат Баия, где ранее производились автомобили Ford. По данным компании, локализация производства позволит снизить стоимость кроссовера для местных покупателей и избежать высоких импортных пошлин. Старт продаж новинки запланирован на вторую половину 2024 года.

© Changan

Uni-T оснащается турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у автомобиля передний, а клиренс составляет 190 мм. В Бразилии кроссовер будет предлагаться в двух комплектациях, причем одна из них получила спортивный обвес. Отмечается, что модель уже прошла сертификацию в Национальном институте метрологии, качества и технологий страны.

Эксперты связывают решение Changan с растущим спросом на доступные компактные кроссоверы в Латинской Америке. Бразильский рынок считается ключевым для китайских автоконцернов, стремящихся обойти торговые барьеры и развивать локальную сборку.