Сборка нового GMC Canyon стартует в ближайшие месяцы

Долгожданный момент для поклонников среднеразмерных пикапов наконец настал: производство нового GMC Canyon всё ближе. Компания подтвердила, что сборка обновлённой модели стартует уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что новинка получит ряд усовершенствований как в плане дизайна, так и технической начинки.

Внешность автомобиля будет пересмотрена, а в салоне появятся современные мультимедийные системы и улучшенные материалы отделки. Инженеры также поработали над ходовой частью, чтобы повысить комфорт и управляемость. Пикап, как и прежде, будет ориентирован на тех, кто ценит сочетание практичности и стиля.

Под капотом, по предварительным данным, сохранится широкий выбор силовых агрегатов, включая мощные бензиновые и дизельные варианты.

Трансмиссия — автоматическая, с возможностью выбора полного или заднего привода. Точные даты начала сборки на заводе держатся в секрете, но инсайдеры утверждают, что это произойдёт в самое ближайшее время.