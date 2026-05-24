В России продают Mercedes, на котором можно ездить только в шлеме

Россияне могут приобрести спайдер Mercedes-AMG за 107 млн рублей. На продажу выставлен спайдер Mercedes-AMG PureSpeed из серии эксклюзивных моделей Mythos Series. За машину, тираж которых ограничен 250 экземплярами, продавец хочет выручить 107 млн рублей. Пробег автомобиля, выпущенного в марте 2026 года, составляет 59 км. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.

В основе спайдера лежит серийный кабриолет Mercedes-AMG SL, получивший оригинальное оперение, углепластиковый аэродинамический обвес и полностью лишённый не только крыши, но даже лобового стекла.

Чтобы ездить на таком автомобиле, в комплекте поставки идут аэродинамически оптимизированные шлемы, в которые встроена переговорная система, позволяющая общаться водителю и пассажиру.

В движение суперкар приводит 4-литровый битурбомотор V8 4.0 (585 л.с., 800 Нм), с которым работает 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT 9G. Шасси — полноприводное и полноуправляемое.

Спайдер разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. В качестве бонуса идут гидравлические стабилизаторы и углерод-керамические тормоза.

