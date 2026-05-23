С начала этого года самой аварийной маркой машины в РФ названа Lada. На нее пришлось 19,4 процента всех ДТП. Об этом сообщили в компании «Т-Страхование» изданию Autonews.ru.

На втором месте оказалась Kia (13,8 процента), на третьем — Hyundai (12,2 процента). В пятерку также попали Toyota (11,9 процента) и Volkswagen (9,9 процента).

Схожие данные привели другие страховщики. В «ВСК» подтвердили лидерство Lada (13 процентов аварий). А в «Абсолют Страховании» на первом месте находится Geely. В «Ренессанс Страховании» самой аварийной маркой автомобиля назвали «Москвич».

Также аналитики рассказали, что большинство ДТП происходит с участием двух машин. На такие столкновения приходится 92,5 процента всех аварий.

Наибольшее число ДТП было зафиксировано в Москве и Подмосковье, а именно 26,9 процента от общероссийского показателя. Далее идут Петербург и Ленинградская область (8,4 процента), Краснодарский край (4,6 процента), Нижегородская область (четыре процента) и Татарстан (3,9 процента), уточняется в статье.

За первый квартал 2026 года количество ДТП по вине пользователей каршеринга снизилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с января по март число аварий со столкновением двух и более авто сократилось на семь процентов, а столкновения с препятствиями — на 12 процентов, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании «Делимобиль».