В Москве выставили на продажу 58-летний автомобиль за 7,6 млн рублей

Пробег машины за все время эксплуатации составил 20 тыс. км

© Реальное время

В Москве выставили на продажу Chevrolet Chevelle 1968 года выпуска. Пробег у машины за 58 лет эксплуатации составил 20 тыс. км. Стоимость данного автомобиля составляет 7,6 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель объемом 6,5 литра и мощностью 325 л. с. Также "красное купе" представлено на механической коробке передач.

Эта машина вошла в историю автомобилестроения, как один из представителей muscle cars (с англ.—"мускулистые автомобили"). Данное прозвище получил класс американских двухдверных седанов и купе с высокопроизводительными V8-двигателями, выпускавшихся преимущественно с середины 1960-х по середину 1970-х годов. Отличительной особенностью является сочетание большой мощности при относительно низкой цене по сравнению с европейскими спортивными автомобилями. Маслкары обычно оснащались переднемоторной компоновкой, задним приводом и могли развивать высокую скорость на прямых шоссе.

Ранее сообщалось, что Россия в апреле более чем на треть увеличила импорт китайских грузовиков.