Volkswagen подготовил к выпуску Passat с запасом хода более 1400 км. Совместное предприятие SAIC-Volkswagen готовится выпустить подключаемый гибрид Volkswagen Passat ePro. В состав силовой установки этого автомобиля войдут бензиновый 1,5-литровый турбомотор EA211, электрический двигатель и тяговая батарея ёмкостью 22 кВт·ч.

Из опубликованных сертификационных данных известно, что габариты седана составят 5017×1850×1489 мм при колёсной базе 2871 мм. Мощность ДВС составляет 129 л.с., а электромотора — 197 л.с. Заявленный суммарный запас хода равен 1468 км.

В 2010 году журналисты британского издания The Sunday Times установили рекорд Гинесса по дальности пробега на одном баке топлива, преодолев на дизельном Volkswagen Passat BlueMotion без дозаправки более 1500 миль — 2456,87 километра.

В бак автомобиля тогда уместилось 77,25 литра топлива, на котором машина доехала из британского Кента на юг Франции и отправилась обратно. Рекордной выступила серийная модификация Passat B6 — c 1,6-литровым турбодизелем мощностью 105 л.с.