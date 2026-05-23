Попытка скрыться от ДПС закончилась для кузбассовца составлением 23 протоколов

В Новокузнецке сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, подали сигнал об остановке тонированному автомобилю Lada Priora. Однако водитель не выполнил требование и, набирая скорость, продолжил движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Кузбасса».

Во время продолжительной погони автомобилист не справился с управлением, совершив столкновение с автобусом. В результате аварии в медицинское учреждение были доставлены сам нарушитель, его пассажирка, а также пассажирка автобуса.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что 20-летний водитель «Приоры» не имеет водительского удостоверения. В отношении нарушителя было составлено 23 протокола, в том числе 9 — за выезд на полосу встречного движения и 7 — за проезд на запрещающий сигнал светофора.

До этого автомобиль полностью сгорел на глазах россиянина, который приехал его купить.

Житель Калининграда приехал, чтобы посмотреть подержанную машину, которую нашел по объявлению. Когда продавец завел двигатель, автомобиль вспыхнул.

В посте уточняется, что, когда на место происшествия прибыли пожарные, транспортное средство полностью сгорело. Очевидцам удалось спасти соседние машины, чтобы на них не перекинулся огонь.