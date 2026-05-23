XPeng заявила о выпуске своего первого серийного роботакси

Китайская компания XPeng сообщила о выпуске первого серийного роботакси, полностью разработанного собственными силами. Автомобиль сошел с конвейера в Гуанчжоу, а производитель заявил, что стал первой компанией в Китае, создавшей готовое к массовому производству автономное такси. Об этом сообщает издание Guessing headlights.

По данным XPeng, роботакси соответствует стандарту автономного вождения четвертого уровня (Level 4), а пилотная эксплуатация должна стартовать во второй половине 2026 года. В отличие от многих конкурентов, компания отказалась от использования лидаров и высокоточных карт, сделав ставку на систему компьютерного зрения, камеры, искусственный интеллект и собственные ИИ-чипы.

Платформа создана на базе существующей архитектуры GX, которая уже применяется в одном из серийных кроссоверов XPeng. В салоне появились функции, ориентированные на сервис перевозок: затемняемые стекла, кресла с режимом «невесомости», экраны для пассажиров и голосовое управление настройками.

Автомобиль оснащен четырьмя фирменными чипами Turing AI с заявленной производительностью 3000 TOPS. Компания утверждает, что система способна обрабатывать данные с задержкой менее 80 миллисекунд. За принятие решений отвечает модель VLA 2.0, которая, по словам XPeng, должна быстрее реагировать на дорожные условия и адаптироваться к разным городам.

XPeng заявляет, что ее технология уже поддерживает работу в разных городах без необходимости создания подробных карт местности. Компания рассчитывает перейти к полностью автономной эксплуатации без страхующего водителя уже в начале 2027 года.