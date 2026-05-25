BMW завершает выпуск M3 и M4 с механикой

Компания BMW завершает выпуск последних экземпляров M3 Competition xDrive с механической коробкой передач — для поклонников модели G80 это знаменует собой окончание целой эры. Те, кто хотел приобрести новую «механику», должны поторопиться, так как после исчерпания партии автомобили с ручным переключением навсегда покинут конвейер. Как отмечает портал speedme.ru, общий тираж составит менее полутора тысяч машин.

Под капотом используется 473-сильный двигатель, который сочетается с трехпедальной трансмиссией и задним приводом. Именно версии с МКПП сейчас доступны для заказа в США и некоторых странах Ближнего Востока. Речь идёт об обновлённых версиях седана и купе M4 — после рестайлинга мощность мотора была немного повышена.

Производство сосредоточено в Мексике, где будет собрано чуть более 800 купе и порядка 600 седанов с ручным управлением. Интерес среди энтузиастов подстегивает тот факт, что такое сочетание силового агрегата и коробки ранее участвовало в гонках на выносливость. До недавних пор внедорожные версии M3 и M4 тоже предлагались с «механикой», но их сняли с конвейера еще раньше.