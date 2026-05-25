Китайские электромобили Bontu начинают продажи в Европе с Италии

Китайские компактные электромобили бренда Bontu готовятся к выходу на европейский рынок. Первой страной, где начнутся продажи этих миниатюрных машин, станет Италия, а старт запланирован в Милане. Новинка представляет собой доступный транспорт для города, ориентированный на экономичность и маневренность в условиях плотного трафика. Модели Bontu уже прошли сертификацию в Европе и соответствуют местным стандартам безопасности. Бренд рассчитывает привлечь покупателей в первую очередь низкой ценой и небольшими габаритами. tarantas.news уточняет, что китайская компания уже открыла предзаказы и строит дилерскую сеть на Апеннинском полуострове.

Эксперты отмечают, что Bontu может составить конкуренцию местным производителям микрокаров за счёт более низкой стоимости, хотя качество сборки пока вызывает вопросы. Первые поставки ожидаются через несколько месяцев, и в случае успеха компания намерена расшириться на другие страны Европы.