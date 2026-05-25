Liberty Walk доработала McLaren 720S в стиле Gulf

Японское ателье H190 представило новую версию британского суперкара McLaren 750S, оснастив его собственным обвесом и оформив в стилистике, напоминающей культовый автомобиль. В результате переработки мощность двигателя возросла с 750 до 783 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился с 800 до 823 Нм.

Заднеприводное купе с 4,0-литровым твин-турбо V8 теперь разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды и способно достичь отметки в 200 км/ч за 7,2 секунды. Максимальная скорость снизилась на 3 км/ч — до 330 км/ч. Внешние изменения включают карбоновый передний сплиттер, иные боковые юбки и большой антикрыло сзади, а также 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса от Rotiform.

Салон автомобиля остался без изменений, за исключением удлиненной лаконичной таблички с номером и светодиодных фонарей. Стоимость пакета доработок составляет от 30 860 долларов. Для сравнения, базовая цена McLaren 750S в США начинается от 325 тысяч долларов.