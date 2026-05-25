Tesla переименовала «Автопилот» в Assisted Driving

Компания Илона Маска неожиданно переименовала свой базовый пакет систем помощи водителю, который ранее был известен как «Автопилот». Теперь эта опция на электромобилях бренда называется «Tesla Assisted Driving», хотя её функционал остался прежним. Решение, по всей видимости, связано с желанием сократить путаницу среди потребителей, которые часто полагали, что «Автопилот» подразумевает полное самоуправление. В реальности, как пояснили в компании, новое имя более точно описывает текущие возможности — водитель остаётся главным действующим лицом за рулём.

Несмотря на смену названия, технически все осталось по-прежнему: руль нужно держать, а в экстренных ситуациях вмешиваться обязательно. Отличия от более продвинутого «Full Self-Driving» (FSD) по-прежнему существенны — последний, хоть и тоже требует контроля, способен выполнять больше манёвров на дорогах. Главная претензия к старому «Автопилоту» была в том, что владельцы транспортных средств порой чрезмерно ему доверяли, что приводило к авариям. Новое название должно меньше вводить пользователей в заблуждение относительно реального уровня автономности.

Интересно, что обновление на российском рынке пока не анонсировано — компания вводит его для североамериканских машин. Когда и как изменения достигнут других стран, включая РФ, неизвестно. В любом случае, Tesla постепенно корректирует свою маркетинговую политику, стремясь подчеркнуть, что её технологии остаются лишь ассистирующими, а не полностью независимыми.