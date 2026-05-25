Geely EX2 готовят к обновлению: запас хода вырастет до 400 км

Китайский электромобиль Geely EX2, который успел завоевать популярность среди местных водителей, готовится к обновлению. Производитель анонсировал презентацию обновленной версии модели на 28 мая. Об этом пишет портал tarantas.news.

Geely EX2 представляет собой недорогой электрический кроссовер, который ранее уже получил признание благодаря своей доступности и практичности. В предстоящем обновлении акцент будет сделан на увеличении дальности хода и улучшении динамических характеристик. Ожидается, что новинка сможет проезжать на одном заряде до 400 километров по циклу NEDC, что значительно превосходит показатели текущей версии.

Кроме того, модель получит более современный дизайн экстерьера и интерьера, а также расширенный набор систем помощи водителю. Батареи нового поколения позволят сократить время зарядки. Geely стремится усилить свои позиции на рынке электромобилей, составляя конкуренцию таким моделям, как BYD Yuan и Wuling Bingo. Публичный дебют обновленного EX2 состоится в конце мая, после чего станут известны его точные характеристики и цена.