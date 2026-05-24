В МВД напомнили, что страховка для регистрации автомобиля в России не нужна

Необходимости предоставлять страховку для регистрации автомобиля в России нет.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"С 1 марта прошлого года исключены требования о представлении страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при проведении регистрационных действий", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, как отметили в МВД, скорректирован порядок прекращения и возобновления государственного учета транспортных средств, а также внесены другие изменения для приведения административных процедур, связанных с государственной регистрацией транспортных средств, в соответствие с изменениями законодательства РФ.