В Ростехе создали станцию ночной зарядки для электробусов

КРЭТ и КАМАЗ, входящие в госкорпорацию Ростех, разработали зарядную станцию ФОРА ЭЗС-DC-4M для электробусов. Новинку впервые показали на фестивале «Транспортфест», где провели демонстрацию зарядки электробуса КАМАЗ-52 222 поколения А5. Станция рассчитана на ночную зарядку и предназначена для оптимизации работы аккумуляторов.

ФОРА ЭЗС-DC-4M работает в режиме Mode 4 и поддерживает стандарт CCS для быстрой зарядки. Мощность станции составляет 160 кВт, напряжение достигает 750 вольт, а зарядный ток доходит до 250 ампер. Полная зарядка электробуса занимает около 2,5 часа.

Станция рассчитана на эксплуатацию при температурах от −30 до +45 °C и влажности от 5 до 95%. Она оснащена сенсорным экраном от 12 дюймов, RFID-авторизацией, поддержкой GSM и Ethernet, а также системами защиты от перегрузки, короткого замыкания и импульсных перенапряжений.